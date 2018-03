Primarul de Radauti si autoritati din oras,ranjind langa un urmarit international, intr-o poza de grup FOTO

In alte fotografii primarul Nistor Tatar apare discutand cu Dumitru Morhan.

De cateva zile circula in mediul online o stire halucinanta. Un urmarit international, in persoana afaceristului Dumitru Morhan, cautat de politisti din 2014, ranjeste sagalnic in poze alaturi de mai marii orasului Radauti, in frunte cu primarul Nistor Tatar (ala pe care tot il cauta DNA-ul la documente), viceprimarul Bogdan Loghin si unsul lui Tatar in functia de director al spitalului din Radauti, Traian Andronachi, un personaj care de fapt nu are nici o legatura cu sistemul sanitar. Cum s-au intalnit si s-au adunat unii cu altii la o poza, ca intre baieti, autoritati cu urmaritul international, nu avem detalii, cert este ca vorbim despre o delegatie oficiala a Romaniei in Ucraina, ocazia fiind semnarea unui protocol de colaborare intre Spitalul municipal Sfiniii Doctori Cosma si Damian din Radauti si Spitalul Raional Storojinet. Protocolul are in vedere efectuarea unor schimburi de experienta intre medicii celor doua spitale si desfasurarea unor activitati comune in scopul imbunatatirii serviciilor medicale (intre altele fiind vorba, cazurile mai mult sau mai putin grave de la Radauti sunt trimise pe banda rulanta la Suceava, asa ca nu stiu ce imbunatatire sa se mai faca acolo). Pe langa cei care au primit in Ucraina delegatia romana, adica primarul Nicolae Karliciuk, prim adjunctul localitatii, protopopul raionului Storojinet, directorul spitalului Storojinet, s-a numarat si Dumitru Morhan, intamplator urmarit international. Afaceristul sucevean a fost condamant la 3 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala si cica e cautat de politisti din 2014, de cand a fugit in Ucraina, tara din care nu a putut fi extradat pana acum. Foarte frumoasa pozade grup din fata mormantului cu flori, felicitari domnule Tatar, felicitari si domnului Andronachi dar si domnului Bogdan Loghin, chiar aratati perfect acolo, in fotografie, va recomand sa o folositi si in viitoarea campanie electorala! Sunteti perfecti si importanti, reprezentand judetul Suceava si Romania la cel mai inalt nivel! Acuma nu pot sa nu spun ce imi vine in minte cand vad poza asta, o veche zicala romaneasca: cine se aseamana se aduna! O fi adevarata? ALINA IOSIF