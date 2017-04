Informatii suplimentare pentru cei interesati sa participe se pot afla la telefon: 0230-213775 (Muzeul de Stiintele Naturii) sau la 0230-216439, interior 116 Muzeul Bucovinei(Biroul Educatie, Marketing si Comunicare).

Proiect educational-O ora de poveste la muzeu. Incepand cu 8 aprilie, in fiecare sambata, de la ora 11.00, Muzeul Bucovinei deruleaza la Muzeul de Stiintele Naturii proiectul educational - O ora de poveste la muzeu. Specialistii Muzeului de Stiintele Naturii impreuna cu colaboratorii lor asteapta copiii, insotiti de parinti sau bunici, sa intre in lumea povestilor despre plante si animale, sa se joace, sa isi gaseasca proprile povesti si sa afle istorioare interesante despre muzeu. Scopul proiectului este acela de a determina copiii sa se simta la muzeu ca in familie, sa-si faca din acesta un prieten de joaca si invatare - muzeul devenind locul in care copiii isi imagineaza, viseaza, pun intrebari, exploreaza, cauta sau gasesc singuri raspunsuri, spun sau asculta povesti. Informatii suplimentare pentru cei interesati sa participe se pot afla la telefon: 0230-213775 (Muzeul de Stiintele Naturii) sau la 0230-216439, interior 116 Muzeul Bucovinei(Biroul Educatie, Marketing si Comunicare).