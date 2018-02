In anul 2018, Muzeul Bucovinei vine in intampinarea prescolarilor si a elevilor din unitatile de invatamant sucevene cu o paleta larga de proiecte educationale, ateliere de creatie, ateliere istorico-didactice si lectii interactive de istorie, arta, arheologie, etnografie, stiintele naturii. "Lectia de 10", care se desfasoara la Cetatea de Scaun a Sucevei(Casa Custodelui), a fost conceputa din dorinta de a apropia elevii de disciplina istorie in general, de istoria Moldovei si a Cetatii de Scaun a Sucevei in mod special. In cadrul lectiilor se vor discuta subiecte pe care elevii nu le invata in scoala, subiecte care prezinta interes pentru intelegerea tuturor aspectelor legate de istoria medievala a Moldovei. Temele discutate sunt structurate pe 10 domenii: domnitori, cetati din Moldova, ctitorii, dregatorii, arme medievale, domnite, batalii, atacuri asupra cetatii, tari suzerane si Cetatea Sucevei, acoperind astfel o gama larga si inedita de informatii.Vor fi prezentati atat domnitorii reprezentativi pentru Moldova, dar si domnitori care sunt prea putin amintiti in manualele de istorie dar a caror activitate a influentat intr-un fel sau altul parcursul istoric al Moldovei. Cei care vor participa la aceste lectii pot afla, intr-un mod interactiv, detalii despre cele mai importante cetati ale Moldovei, cele mai reprezentative biserici ctitorite de Stefan cel Mare, detalii din viata unor domnite, informatii despre armele medievale folosite de ostenii moldoveni, despre dregatorii importanti ai Moldovei, despre luptele memorabile ale moldovenilor, atacurile care s-au dat asupra cetatii, precum si multe altele. Astfel, intrebari precum: De ce Ion Voda cel Viteaz avea renumele de "cel Cumplit"?, De ce lui Bogdan al III-lea i-a fost refuzata o cerere in casatorie?, Care erau veniturile dregatorilor in perioada medievala?, Cum se derula viata domnitelor in evul mediu? - isi vor gasi raspunsul in cadrul acestor lectii. Informatiile prezentate vor fi completate de o serie de activitati educative care vor consolida cunostintele elevilor.Cei interesati sa participe pot obtine informatii suplimentare si se pot programa la telefon: 0771 -592249, muzeograf Paula Morosanu, Cetatea de Scaun a Sucevei sau la Muzeul Bucovinei: telefon 0230-216439, interior 116.