Radautean care a tepuit firme de asigurari dupa accidente inscenate, ridicat de mascati si retinut pentru jaf armat in Belgia

Tepar din Radauti, ridicat de mascati pentru a fi extradat in Belgia, pe numele acestuia existand mandat european de arestare. Este vorba despre Curelar Petru Ionel, de 29 ani, cercetat de utoritatile belgiene privind comiterea a doua infractiuni de jaf organizat sau armat, conform legislatiei belgiene. Tanarul a fost identificat la domiciliul sau, sambata, la ora 09.30, de catre politistii din cadrul Politiei Radauti, fiind preluat de o escorta din cadrul I.P.J. Suceava si prezentat in fata procurorului competent din cadrul P.C.A. Suceava.In baza semnalarii emise de autoritatile belgiene, pe numele persoanei solicitate, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Suceava, a emis ordonanta de retinere pentru 24 ore, urmand a fi prezentat in fata instantei.

Curelar Petru Ionel a fost depus in arestul IPJ Suceava. Anul trecut acesta a fost trimis in judecata pentru ca impreuna cu alti 15 indivizi, printre care si Lilian Avram, zis Giuliano, au dat tepe la firmele de asigurari dupa ce inscenau accidente in urma carora erau avariate autoturisme de lux. Astfel, in perioada intre 2009 si 2012, acestia ar fi dus in eroare societati de asigurari, inscenand accidente rutiere pentru obtinerea de despagubiri. Inculpatii detineau sau procurau autoturisme scumpe, de lux, deja avariate, pe care le foloseau pentru a inscena accidente rutiere. Apoi acestia se adresau firmelor de asigurari auto si incasau despagubirile. In acest mod ei au reusit sa fraudeze societatile de asigurari, obtinand despagubiri necuvenite consistente, intre 25.000 si 60.000 de lei.