Radauti. Masina blindata cu tigari de contrabanda, depistata in trafic FOTO

Tigari de contrabanda si un autoturism in valoare totala de aproape 40.000 lei, confiscate de politistii din Marginea si Radauti.

Vineri dimineata, in jurul orei 05.00, patrula din cadrul Sectiei de politie nr.3 Marginea si un echipaj din cadrul Compartimentului Rutier - Politia Municipiului Radauti, au oprit pentru control autoturism un autoturism care se deplasa pe strada Piata Unirii din municipiul Radauti, folosindu-se semnalele acustice si luminoase.

Conducatorul auto a fost legitimat in persoana unui tanar de 35 de ani din municipiul Suceava.

Pe bancheta din dreapta fata, in calitate de pasager a fost identificat si legitimat un alt barbat de 38 de ani tot din municipiul Suceava.

Politistii au efectuat un control asupra autoturismului, ocazie cu care s-a constatat ca in portbagajul masinii se aflau mai multi saci, in interiorul carora se aflau pachete de tigari de provenienta extracomunitara, pentru care conducatorul auto nu a putut prezenta documente de provenienta legala.

Avand in vedere cele constatate, s-a procedat la conducerea autoturismului si a celor doua persoane la sediul Politiei Municipiului Radauti. In urma controlului amanuntit, in sacii respectiv au fost gasita cantitatea de 8900 tigari.

De asemenea, in portbagajul autoturismului in compartimentul rotii de rezerva a fost identificata cantitatea de 6000 bucati tigarete.

In zona podelei autoturismului din partea din spate, in fata banchetei, sub presuri, a fost identificata cantitatea de 2.100 bucati tigarete.

Totodata, intr-un compartiment aflat intre plafonul autoturismului si cupola, a fost identificata cantitatea de 4.160 bucati tigarete.

In urma inventarierii a rezultat ca cei doi transportau cantitatea de 21.160 tigarete fara documente legale de provenienta. Tigarile si autoturismul utilizat au fost confiscate.

In cauza urmeaza a se efectua cercetari fata de cei doi sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda".

Valoarea prejudiciului estimativ este in suma de circa 19.500 lei iar al autoturismului confiscat este in suma de circa 4.000 Euro.