Sanctiuni contraventionale in valoare de peste 11.000 lei aplicate de politistii din Vatra Dornei si Brosteni, intr-o singura zi

In cadrul actiunii au fost legitimate aproape 50 de persoane.

In cursul zilei de joi, Politia municipiului Vatra Dornei in cooperare cu Politia orasului Brosteni au organizat o actiune punctuala pe raza de competenta pe linia asigurarii unui climat de ordine publica si siguranta rutiera si prevenirea infractiunilor contra patrimoniului.

In cadrul actiunii au fost legitimate 49 de persoane, fiind constatate doua infractiuni, din care 1 la regimul circulatiei rutiere.

De asemenea, au fost aplicate 21 sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.340 lei, din care 15 la regimul circulatiei rutiere si a fost retinut un permis de conducere.