Sanctiuni in valoare de peste 86.000 lei, in urma unei actiuni a politiei

Unul dintre soferi a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din teritoriu, a organizat si executat, in perioada 24-26 februarie, o actiune pe raza de competenta pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice. In cadrul actiunii au fost testati cu aparatul alcooltest 436 de conducatori auto.Au fost retinute 15 permise de conducere din care noua pentru alcool. De asemenea, au fost aplicate 139 sanctiuni contraventionale in valoare de 86.400 lei. Au fost constatate 12 infractiuni rutiere din care noua alcoolemii peste limita legala. Un tanar de 26 de ani, din comuna Musenita, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, avand o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Un barbat de 39 de ani, din judetul Botosani, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoutilitara cu semiremorca pe strada Calea Unirii, din municipiul Suceava, avand o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural.