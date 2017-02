Seful ISU Suceava, generalul de brigada Ion Burlui, medaliat in Republica Moldova

In baza aprobarii esalonului superior, o delegatie de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava s-a deplasat in Republica Moldova, la Chisinau, in perioada 8-10 februarie a.c., in vederea participarii la Gala anuala de apreciere a performantei Serviciului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale din Republica Moldova. Delegatia romana a fost formata din domnul general de brigada dr. Ion Burlui - inspector sef si domnul colonel Marius Giurca - sef centru operational. Programul acestei deplasari a cuprins participarea la Gala anuala organizata de Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale din Republica Moldova si efectuarea unei vizite la locul tragediei aviatice din localitatea Haragas, raionul Cantemir, unde si-au pierdut viata, in anul 2016, membrii echipajului elicopterului SMURD al Unitatii Speciale de Aviatie Iasi. Pompierii militari romani au fost intampinati de catre domnul general-maior Mihail Harabagiu - seful Serviciului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, cu care s-au purtat discutii pe teme profesionale legate de activitatile desfasurate in ultima perioada de catre cele doua institutii reprezentate.

Festivitatea de premiere din cadrul Galei anuale a avut loc in ziua de 9 februarie. Pe langa angajati ai Serviciului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, la festivitate au mai participat domnul Alexandru Jizdan - ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, domnul Zdenek Krejci - ambasadorul Republicii Cehe in Moldova, doamna Dafina Gherceva - coordonator rezident NATO, domnul Daniel Ionita - ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Moldova, reprezentanti ai ministerului afacerilor interne si apararii din Republica Moldova, precum si reprezentanti ai altor institutii de stat.In cadrul Galei, domnului general de brigada dr. Ion Burlui i-a fost acordata medalia Solidaritate in Situatii Exceptionale. La randul sau, seful pompierilor militari suceveni a multumit pentru onoranta distinctie si a transmis felicitarile din partea domnului secretar de stat dr. Raed Arafat si a domnului colonel Daniel Marian Dragne - inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, asigurand gazdele de intreaga deschidere a pompierilor militari romani pentru colaborari viitoare in domeniul situatiilor de urgenta.Dupa festivitate, delegatia romana s-a deplasat in localitatea Haragas, pentru a comemora eroii echipajului SMURD cazuti la datorie in ziua de 2 februarie 2016. La locul tragediei, pompierii romani au fost intampinati de presedintele raionului Cantemir, de primarul localitatii Haragas si de catre comandantul unitatii de pompieri-salvatori din Cahul. Toti cei prezenti la fata locului au tinut un moment de reculegere si au aprins lumanari.Deplasarea delegatiei Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava a contribuit la continuarea fireasca a relatiilor profesionale dintre cele doua institutii, intarind relatiile de prietenie dintre reprezentantii acestora. In ceea ce priveste dezvoltarea colaborarii profesionale, domnul general de brigada dr. Ion Burlui a lansat o invitatie catre partea moldoveana de a realiza un program de pregatire pentru colegii din Republica Moldova, in cadrul Centrului de Antrenament si Pregatire de Specialitate Siret. Aceasta invitatie a fost primita cu interes, iar domnul general-maior Mihail Harabagiu - seful Serviciului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, a multumit, urmand a efectua demersurile legale pentru transpunerea acesteia in practica.