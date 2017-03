Un barbat din Volovat a incercat sa se sinucida dupa ce s-a certat la telefon cu sotia plecata la munca in strainatate.

Socant. Patru tentative de suicid in 24 de ore. Un barbat de 58 de ani, din comuna Volovat, a incercat sa se sinucida cu medicamente. Acesta locuieste singur, sotia si copiii acestuia fiind plecati la munca in strainatate. Miercuri, in jurul orei 16.30, in timp ce se afla acasa, acesta s-a certat la telefon cu sotia. Dupa ce a incheiat convorbirea, barbatul a ingerat voluntar peste 20 de pastile. Ulterior, acesta si-a sunat rudele si le-a spus ce a facut. La domiciliul barbatului a ajuns un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanta Radauti, care dupa ce i-a acordat primul ajutor, l-a transportat la Spitalul Municipal Radauti. Un tanar de 22 de ani din municipiul Suceava a ajuns la spital dupa ce a baut intentionat antigel. Tot miercuri, o tanara de 17 ani, din judetul Buzau, a incercat sa se sinucida. Fata locuieste de la sfarsitul anului trecut impreuna cu un tanar la domiciliul acestuia din comuna Berchisesti. Aceasta s-a certat cu concubinul ei miercuri dimineata, dupa care a ingerat in mod voluntar peste 20 de pastile. Tanara a inceput sa se simta rau si a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Fata a ramas internata in unitatea medicala. In noaptea de miercuri spre joi, un barbat de 37 de ani, din orasul Dolhasca, a incercat sa-si ia viata. Acesta a fost gasit spanzurat de un copac in curtea locuintei sale din localitatea Poiana, de catre fratele sau. Cel din urma a taiat funia, a chemat un vecin, au sunat la 112 si au inceput manevrele de resuscitare. La fata locului a ajuns echipajul medical SMURD care l-a resuscitat pe barbat, reusind sa-l readuca la viata. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni unde a fost diagnosticat cu traumatism prin tentativa de suicid, insuficienta respiratorie, plaga antebrat stang prin automutilare si a refuzat internarea. Barbatul a mai avut o tentativa de suicid anul trecut.