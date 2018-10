Stulpicani. Mort de beat, un sofer a plonjat cu masina in albia unui parau

In urma accidentului soferul si pasagerul din autovehicul nu au fost raniti.

Un sofer s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 1,18 si a plonjat cu masina in albia unui parau. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 14.00, pe DC 31, pe raza comunei Stulpicani. Un barbat de 40 de ani, din comuna Stulpicani, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum in curba si a consumului de bauturi alcoolice, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a aterizat cu masina in albia paraului Negrileasa.

Conducatorul auto si pasagerul din masina, un barbat de 35 de ani, din judetul Iasi, au declarat faptul ca nu au suferit leziuni si au refuzat transportul la spital.

Politistii au stabilit, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, faptul ca autoturismul nu este inmatriculat, numarul de inmatriculare provizoriu fiind valabil pana in data de 02 septembrie 2018.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,18 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunilore de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat".