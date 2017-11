Subprefectul Silvia Boliacu s-a intalnit cu reprezentantii scolilor de soferi. Acestia sunt nemultumiti de sustinerea probei de traseu doar la Suceava

Tema discutiei s-a axat pe mutarea la Suceava a probei practice de traseu pentru obtinerea permisului de conductor auto si desfiintarea punctelor de examen de la Vatra Dornei, Falticeni, Campulung si Radauti. Reprezentantii scolilor de soferi sunt nemultumiti de aceasta prevedere,

Reprezentanti ai scolilor de soferi din Vatra Dornei, Falticeni, Campulung si Radauti au solicitat o intrevedere la conducerea Prefecturii Suceava, fiind primiti, miercuri 1 noiembrie, de subprefectul judetului, Silvia Boliacu. Tema discutiei s-a axat pe mutarea la Suceava a probei practice de traseu pentru obtinerea permisului de conductor auto si desfiintarea punctelor de examen de la Vatra Dornei, Falticeni, Campulung si Radauti, la propunerea prefectului Mirela Adomnicai, aflata in prezent in concediu de odihna. Proba practica a acestui examen, se desfasoara, din anul 2008, numai la Suceava. La intalnirea desfasurata in sala Nicolae Labis au mai participat directorul Cancelariei Prefectului, Bogdan Filip si seful Serviciului Inmatriculari Vehicule si Eliberare Permise Auto, Radu Obreja.

Potrivit unui proiect de ordin al Prefectului Mirela Adomnicai, examinarea la proba practica de traseu a candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere se va efectua numai in municipiul resedinta de judet, incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Totodata, conform ordinului, candidatii care la aceasta data sunt deja programati in vederea sustinerii probei practice pentru obtinerea permisului de conducere in localitatile mentionate vor fi anuntati, de catre conducerile scolilor de conducatori auto, cu privire la locatia unde se va desfasura aceasta, la data la care sunt programati.



Memoriu catre Prefectura Suceava



Reprezentantii scolilor pentru conducatori auto din cele 4 localitati au inaintat Prefecturii cate un memoriu, in care atrag atentia asupra efectelor modificarii anuntate. Ei mentioneaza ca desfasurarea probei practice doar in municipiul Suceava va afecta negativ, in plan financiar si social, cursantii, instructorii, scoalile si familiile. Sefii scolilor de soferi din toate cele 4 localitati ale judetului spun ca exista mai multe impedimente in urma modificarii centrului de examinare: cheltuieli mai mari pentru un consum mai mare de carburanti, pentru deplasarile la Suceava in vederea instruirii si prezentarii la examen, absente de la orele de curs ale cursantilor care frecventeaza cursurile liceale, invoiri de la serviciu ale cursantilor care lucreaza in campul muncii. La acestea se adauga aglomerarea zilnica a municipiului Suceava prin prezenta unui numar de circa 300 de autovehicule ale scolilor de soferi din judet.Reprezentantii scolilor de soferi din cele patru localitati solicita conducerii Prefecturii sa analizeze situatia si sa dispuna.