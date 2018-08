Suceava. Batran accidentat mortal de o masina FOTO

Un barbat de 82 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, a fost accidentat mortal de o masina. Accidentul a avut loc duminica noapte pe strada Cuza Voda, la iesire din municipiul Suceava. O soferita de 29 de ani, din comuna Ipotesti, in timp ce conducea autoturismul, avand directia de deplasare Salcea spre Suceava, a surprins si accidentat barbatul, care se deplasa in calitate de pieton pe partea carosabila. In urma impactului foarte puternic pietonul a fost grav ranit. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD. In ciuda manevrelor de resuscitare facute de cadrele medicale victima nu a mai putut fi salvata, fiind declarat decesul. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, dupa care la spital i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.