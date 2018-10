Tanar de 22 de ani, fara permis, mort dupa ce a intrat cu mopedul nesemnalizat intr-o caruta. In loc de faruri folosea o lanterna

Tanar de numai 22 de ani, mort in urma unui grav accident rutier, in timp ce rula pe intuneric cu un moped ce avea defectiuni la sistemul de iluminare. Vineri, in jurul orei 20.00, Bosutar Dumitru, de 22 ani, din comuna Vatra Moldovitei, in timp ce conducea mopedul neinmatriculat si neinregistrat, pe DJ 176, pe raza comunei Vatra Moldovitei, avand defectiuni la sistemul de iluminare (lipsa totala lumini) si utilizand in loc de far o lanterna, a efectuat manevra de schimbare a directiei de mers prin viraj la dreapta pe DC Valcanu. Dupa aproximativ 25 m de intersectie, la el a tamponat frontal o caruta condusa din sens opus de catre Cotlarciuc Gheorghe, de 70 ani, din comuna. Impactul a fost unul violent, iar scuteristul a suferit leziuni incompatibile cu viata. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD din cadrul ISU Campulung Moldovenesc, care a constatat decesul conducatorului mopedului, Bosutar Dumitru. Conducatorul atelajului hipo a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, cel in cauza fiind condus la spital unde i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea determinarii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in baza de date s-a constatat ca Bosutar Dumitru nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. S-a intocmit dosar penal in acest caz pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul neinmatriculat.