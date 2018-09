Tanar retinut pentru 24 de ore dupa o perchezitie domiciliara

Un tanar de 19 ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa o perchezitie domiciliara. In baza mandatelor emise de Judecatoria Radauti intr-o cauza penala aflata in lucru la nivelul Postului de politie Granicesti, privind comiterea mai multor fapte de "distrugere" si "lovire sau alte violente", politistii Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei Orasului Siret si ai Serviciului de Actiuni Speciale au efectuat, luni doua perchezitii domiciliare la imobilele a doi localnici. In urma perchezitiilor de la locuinta unui barbat de 29 de ani au fost ridicate documentele auto si placutele de inmatriculare neconforme cu cele din acte de pe un autoturism, condus de acesta, desi nu poseda permis de conducere, iar la locuinta barbatului de 48 de ani au fost identificate si ridicate 111 pachete de tigari de provenienta ucraineana si Duty-Free, 217 articole pirotehnice(petarde) si unitatea de stocare a sistemului de supraveghere video detinut de proprietar.

Dupa efectuarea perchezitiei, s-au pus in executare mandatele de aducere fata de barbatul de 48 de ani si fiul acestuia de 19 ani, din aceeasi localitate, care au fost condusi la sediul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti pentru continuarea cercetarilor, barbatul de 29 de ani si un alt suspect de 21 de ani, nefiind gasiti la domiciliu.In baza probatoriului administrat, tanarul de 19 ani a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca marti sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti pentru stabilirea unor masuri preventive. Cercetarile continua sub aspectul comiterii infractiunilor de "distrugere", "lovire sau alte violente", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "conducerea unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui vehicul cu numar fals de inmatriculare" si "contrabanda", ce va fi solutionat procedural.