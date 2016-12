Tentativa de inselaciune prin metoda accidentul, in municipiul Suceava

Tentativa de inselaciune prin metoda accidentul. Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 70 de ani, localnica, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au sunat-o pe telefonul fix incercand sa o insele prin metoda "accidentul". In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca, vineri in jurul orei 10.30, in timp ce batrana se afla la domiciliu, a fost apelata pe telefonul fix, de pe un numar privat, de un barbat care s-a recomandat ca fiind politist si care i-a spus ca sotul ei ar fi comis un accident rutier pe o trecere de pietoni, iar victimele sunt grav accidentate si sunt la spital. Pe timpul convorbirii, i l-a dat la telefon pe un barbat necunoscut despre care a afirmat ca este sotul ei, si care a spus ceva neinteligibil, motivand ca nu poate vorbi prea bine intrucat a suferit o leziune in zona gurii. In acel moment al discutiei, in incaperea in care se afla femeia a intrat nepotul acesteia care a preluat receptorul, timp in care interlocutorul a intrerupt convorbirea. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii tentativei la infractiunea de "inselaciune". "Metoda "accidentul" reprezinta schema prin care un necunoscut, care de obicei se da drept avocat sau amic, contacteaza telefonic rudele unei persoane despre care povestesc ca a fost implicata intr-un accident rutier grav sau o alta ilegalitate si ca rudele respective trebuie sa plateasca urgent victimelor accidentului o anumita suma de bani pentru a elibera din arest sau a scapa de la inchisoare persoana(de obicei fiul celor apelati telefonic).Victimele acestui tip de infractiune sunt, in general, persoane in varsta, care, in momentul in care raspund apelului telefonic, li se aduce la cunostinta un scenariu de natura sa produca o stare emotionala puternica, afirmandu-se faptul ca fiul sau fiica ar fi fost implicati intr-un grav accident rutier.In aceasta situatie creata, persoana vatamata este determinata sa depuna diferite sume de bani la societati de curierat financiar, pe numele unor persoane sau sa inmaneze direct sumele de bani catre anumite persoane indicate. Este normal ca orice parinte sa-si ajute copilul aflat in nevoie. Insa, inainte de a efectua orice demers in acest sens, este bine sa verificati informatiile primite. In prezentul tip de inselaciune, infractorii se bazeaza in primul rand pe puternica reactie emotionala pe care vestea data o produce, si anume starea de soc si teama; acestea sunt elementele pe care mizeaza raufacatorii, stiind ca majoritatea oamenilor actioneaza precipitat in asemenea situatii.Astfel, mizand pe o stare de tulburare profunda pe care o poate avea orice persoana la aflarea unei vesti ca unei persoane dragi i s-a intamplat ceva, infractorii contacteaza telefonic victimele, se recomanda de regula a fi avocati, medici sau chiar politisti si le relateaza persoanelor inselate ca cineva drag a suferit un accident sau alte evenimente neplacute si ca este necesar pentru acordarea asistentei juridice sau medicale, transmiterea de urgenta a unei sume de bani. Evident unii cetateni, profund emotionati de primirea unei asemenea vesti, transmit infractorilor, in urma indicatiilor telefonice primite, sumele de bani solicitate. In cele din urma, victimele isi dau seama ca au fost inselate, si ca evenimentul neplacut nu a avut loc, dar raman cu paguba materiala si socul emotional survenit in urma aplicarii acestui mod de operare.Cu toate ca recomandarile preventive au fost intens mediatizate cu sprijinul mass-media, modurile de operare ale infractorilor fiind prezentate tocmai in scopul de a informa cetatenii si a-i responsabiliza, in continuare sucevenii, in special persoanele varstnice, cad victime ale inselaciunilor.Majoritatea inselaciunilor s-au produs in intervalul orar 09.00 - 14.00, atunci cand persoanele varstnice sunt singure la domiciliu, copiii sau nepotii fiind plecati la serviciu sau la scoala. Trebuie remarcat si faptul ca alte persoane au dat dovada de luciditate si responsabilitate si au sesizat imediat politia. Politistii suceveni vin in ajutorul cetatenilor si le recomanda ca, in situatia in care primesc un telefon in care sunt anuntati ca o ruda a fost implicata intr-un accident, sa nu se impacienteze si sa verifice veridicitatea informatiei, in primul rand apeland ruda care ar fi fost implicata in accident sau alte persoane apropiate acesteia. Daca situatia prezentata prin telefon se dovedeste a fi ireala, trebuie anuntata in cel mai scurt timp politia, la telefonul unic de urgente 112 sau cea mai apropiata unitate de politie, retinand cat mai multe date utile in ancheta. Politistii atrag inca o data atentia cu privire la masurile preventive pe care cetatenii trebuie sa le ia in cazul in care sunt abordati prin aceasta metoda si sa nu dea curs unor astfel de solicitari.In primul rand trebuie stiu faptul ca, in cazul unui accident, nu exista notiunea de plata a unor despagubiri, decat in urma unei hotarari judecatoresti in acest sens sau daca este facuta prin intermediul unor societati de asigurari. Orice accident/eveniment de circulatie are doua variante de solutionare. Prima este autosesizarea politistilor cu privire la un eveniment rutier sau depunerea unei plangeri la unitatea de politie care se va ocupa mai departe de cazul respectiv, in conditiile legii. In cazul in care exista doar pagube materiale, poate opera intelegerea amiabila a partilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind polita de asigurare auto obligatorie", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.