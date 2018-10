Tigari ascunse in peretii si plafoanele unor microbuze FOTO

Cele doua microbuze, folosite la transportul tigarilor, in valoare de 20.000 si 19.000 de lei, au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor.

Tigari de contrabanda ascunse in peretii laterali si plafoanele unor microbuze. Sambata dimineata, in P.T.F. Siret s-au prezentat pe sensul de intrare in tara doi barbati, un cetatean ucrainean si un roman, in varsta de 30 respectiv 55 de ani, conducand doua microbuze marca Mercedes Sprinter, unul inmatriculat in Polonia iar celalalt in Romania.

Echipa comuna de control formata din politisti de frontiera si lucratori vamali a efectuat controale amanuntite asupra celor doua microbuze.

Astfel, in peretii laterali si in plafoanele microbuzelor au fost descoperite 4.090 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, care erau ascunse si nedeclarate, in vederea sustragerii de la controlul vamal.

Èšigarile a caror valoare se ridica la suma de 6.135 lei au fost ridicate in vederea confiscarii iar conducatorii auto au fost sanctionati contraventional de catre organele vamale cu amenda in valoare de 8.000 lei fiecare.

De asemenea, cele doua microbuze, folosite la transportul tigarilor, in valoare de 20.000 si 19.000 de lei, au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor.