Tigari de contrabanda ascunse in banchetele unui microbuz, descoperite la P.T.F. Siret

La Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-au prezentat, duminica, pentru a intra in tara doua persoane cu dubla cetatenie romano - ucraineana, M.P. si R.K., in varsta de 30, respectiv 32 de ani, care calatoreau cu un microbuz marca Mercedes. Existand suspiciuni ca acestea transporta tigari de provenienta ucraineana, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra masinii. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in banchetele din spate si scaunele din fata ale autovehiculului, cantitatea de 988 pachete de tigari, de provenienta ucraineana.Tigarile in valoare de 1.200 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar microbuzul marca Mercedes, in valoare de 22.500 lei, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.Celor doua persoane, politistii de frontiera le-au intocmit actele premergatoare sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda deoarece au fost depistate incercand sa introduca ilegal tigari in tara a doua oara in decursul unui an. Si politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Brodina si Sighet au descoperit, in urma unor actiuni specifice desfasurate la frontiera de stat, cantitatea de 11.440 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 123.500 lei.In continuare se fac verificari in vederea identificarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.