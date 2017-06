Tigari de contrabanda confiscate de jandarmi, in municipiul Suceava FOTO

In bagaje, jandarmii au gasit 200 pachete de tigarete, 100 dintre acestea fara timbru fiscal, iar celelalte avand timbre fiscale emise de autoritatile din Ucraina.

Tigari de contrabanda confiscate de jandarmi in Suceava.Joi, 8 iunie, in jurul orei 07.00, in urma unei actiuni de combatere a comertului ilicit cu produse accizabile, un echipaj de jandarmerie a observat, pe Aleea Saturn din municipiul Suceava, un barbat care avea asupra sa bagaje voluminoase. In urma legitimarii acestuia, jandarmii au constatat ca persoana in cauza este in varsta de 50 de ani, are domiciliul in municipiul Suceava si este cunoscut ca avand antecedente in domeniul comertului ilicit cu produse accizabile. In bagaje, jandarmii au gasit cantitatea 200 pachete de tigarete, 100 dintre acestea fara timbru fiscal, iar celelalte avand timbre fiscale emise de autoritatile din Ucraina. Fiind intrebat cu privire la bunurile gasite asupra sa, barbatul a afirmat ca a achizitionat tigarile din Complexul Comercial Bazar Suceava pentru consum propriu. Persoana in cauza si cantitatea de tigari au fost predate Inspectoratului de Politie Judetean Suceava in vederea continuarii cercetarilor.