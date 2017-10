Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.

Tigari de contrabanda confiscate de politisti in urma unui control in trafic. In noaptea de luni spre marti, in timp ce se afla in serviciul de patrulare pe raza comunei Granicesti, un echipaj din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti a oprit pentru control pe DN 2E, autoturismul condus de un barbat din judetul Botosani, in care se afla ca pasager, un tanar de 23 de ani, din aceeasi localitate. In urma controlului interiorului autoturismului, politistii au identificat 2000 bucati tigarete de contrabanda, fara timbru de accizare si fara documente de provenienta, bunuri despre care tanarul de 23 de ani a declarat ca ii apartin. Tigarile in valoare de aproximativ 1.000 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.