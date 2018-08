Tigari de contrabanda in valoare de aproape 60.000 lei, descoperite de politisti dupa un control in trafic. Marti dupa-amiaza, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Calea Bucovinei din localitate autoturismul condus de un barbat de 39 de ani, din comuna Frumosu. In urma controlului autoturismului, politistii au identificat pe bancheta din spate, 4.861 de pachete cu tigari, bunuri pentru care, conducatorul auto a declarat ca nu deține documente de provenienta. Tigarile in valoare de circa 58.332 lei au fost ridicate in vederea cercetarilor, iar autoturismul, cu o valoare de circa 1.500 de euro, proprietatea unei rude a conducatorului auto, a fost indisponibilizat la sediul politiei. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.