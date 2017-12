Tigari de contrabanda in valoare de circa 170.000 lei confiscate in urma unui control in trafic, la Sptataresti

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.

Tigari de contrabanda in valoare de circa 170.000 lei confiscate in urma unui control in trafic. Luni, in jurul orei 23.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei Municipiului Falticeni, a oprit pentru control pe DN 2E, pe raza localitatii Spataresti, autoutilitara condusa de un barbat de 26 de ani din judetul Bacau. In urma controlului autoutilitarei, politistii au identificat intr-un compartiment special amenajat 14.820 pachete cu tigari de provenienta Duty Free, bunuri pentru care conducatorul auto nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Tigarile in valoare de circa 170.000 lei au fost confiscate, iar autoutilitara, in valoare de aproximativ 4.000 de euro, a fost indisponibilizata la sediul politiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.