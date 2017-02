In 2016 politistii de frontiera au confiscat aproape un milion de pachete cu tigari.

Tigari de contrabanda in valoare de peste opt milioane de lei confiscate in 2016 de politistii de frontiera suceveni. La sediul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei a avut loc, luni, evaluarea activitatilor desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul inspectoratului in anul 2016. Astfel, anul trecut, in punctele de trecere a frontierei din cadrul inspectoratului s-a inregistrat un trafic de 5.600.000 de persoane din statele membre UE care au tranzitat frontiera si 1.615.000 de persoane din state non-UE. De asemenea, au tranzitat frontiera peste 2.800.000 mijloace de transport. In anul 2016, politistii de frontiera suceveni au intocmit 497 dosare penale, au confiscat bunuri in valoare de 12.542.358 lei, din care 926.978 pachete de tigari de contrabanda in valoare de 8.266.263 lei.