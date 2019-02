Accident rutier pe DN 17, in zona Pasului Mestecanis, sambata dupa amiaza. Posibil pe fondul vitezei neadaptate, soferului unui tir, intr-o curba a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat pe carosabil. Traficul in zona a fost blocat pe o banda de mers. La fata locului a intervenit o macara de mare tonaj pentru tractarea mastodontului si degajarea carosabilului.

Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.