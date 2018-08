Trei autoturisme avariate dupa ce un tanar de 18 ani s-a urcat fara permis la volan, in municipiul Suceava

Trei autoturisme au fost avariate dupa ce un tanar de 18 ani, din orasul Salcea, s-a urcat fara permis la volan. Accidentul a avut loc pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, sambata noapte. Tanarul conducea autoturismul pe banda a doua a strazii, avand directia de deplasare Burdujeni-Bazar. In momentul in care acesta a ajuns la o trecere de pietoni, din cauza nepastrarii distantei in mers si a lipsei de experienta, a intrat in coliziune cu autoturismul care rula pe banda intai, condus de o tanara de 25 ani, din comuna Horodniceni si cu autoturismul care rula pe banda a doua, condus de un barbat de 22 ani, din municipiul Suceava. Cele doua autoturisme tamponate erau oprite la trecerea de pietoni. In urma accidentului a rezultat avarierea celor trei masini. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Politistii au stabilit ca tanarul de 18 ani nu peseda permis de conducere. Acesta s-a ales cu dosar penal.