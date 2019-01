Trei frati din Radauti, internati la spital cu rujeola. Parintii au refuzat sa-i vaccineze

Trei frati din Radauti au fost internati la spital cu rujeola. Parintii acestora au refuzat sa-i vaccineze. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica(DSP) Suceava au precizat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca dupa o perioada de patru luni, in contextul epidemiei nationale de rujeola, la inceputul anului, au reaparut si in judetul Suceava noi imbolnaviri.

Astfel, au fost diagnosticati si internati in spital trei frati, nevaccinati, cu varste sub cinci ani, din municipiul Radauti.

Parintii au refuzat vaccinarea micutilor, atat la varsta recomandata, cat si ca masura de protectie pentru ceilalti doi fratiori, in momentul diagnosticarii primului dintre ei.

"Vaccinarea este singura metoda de prevenire a imbolnavirilor cu aceasta bola extrem de contagioasa. Rujeola este o infectie virala, care poate evolua cu complicatii majore, ce pot merge pana la deces. Vaccinarea este recomandata copiilor cu varsta intre 9 si 11 luni, cu revaccinare la varsta de un an si ulterior la varsta de cinci ani. Copiii nevaccinati pot beneficia de administrarea vaccinului antirujeolic, prin prezentarea la medicul de familie, schema de vaccinare fiind adaptata pentru fiecare caz in parte", au precizat reprezentantii DSP Suceava.