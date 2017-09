Tun de peste 11.000 de euro la o casa de amanet din Siret. Patronul a fost inselat de doi clienti moldoveni

Sireteanul a fost inselat printr-o metoda stupida.

Patronul unei case amanet din Siret a fost tepuit cu peste 11.000 de euro de doi clienti care s-au prezentat cu intentia de a amaneta doua lanturi din aur. Administratorul unitatii, un barbat de 42 de ani, a verificat bunurile prezentate de persoanele in cauza si a constatat ca acestea sunt din aur si au greutatea totala de aproximativ 480 de grame. Dupa negocierea sumei de amanetare a bunurilor, administratorul casei de amanet a platit suma de 11.400 euro, insa nu a intocmit nici un document in acest sens. La scurt timp dupa plecarea celor doi barbati, administratorul casei de amanet si-a dat seama ca lanturile pe care le-a primit nu sunt cele pe care le-a vizionat anterior si ca cele primile nu sunt confectionate din aur. La efectuarea tranzactiei, cele doua persoane au predat alte doua lanturi, identice cu cele verificate anterior de acesta. Barbatul inselat a sunat la 112, cernd ajutorul politistilor. Au fost imobilizate efective suplimentare de politisti, iar in baza semnalmentelor furnizate au fost efectuate semnalari la punctele de trece a frontierei de stat. Din investigatiile efectuate s-a stabilit ca in zilele ulterioare cei doi au incercat sa insele prin acelasi mod de operare si doi agenti economici din orasul Gura Humorului si Campulung Moldovenesc. Tot din investigatii s-a reusit identificarea vehiculului cu care cei doi se deplaseaza. Duminica, in urma continuarii cercetarilor, politistii au reusit identificarea autorilor ca fiind doi barbati de 34 si 35 de ani, ambii cetateni moldoveni. Cei doi au fost ridicati de politisti, dusi la audieri si ulterior retinuti pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentanti instantei cu propunere de arestare preventiva. Autoturismul cu care cei doi suspecti se deplasau a fost indisponibilizat, iar bunurile si sumele de bani identificate asupra lor au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. 'In scopul prevenirii infractiunilor de inselaciune prin astfel de metode va recomandam sa nu va incredeti in binevoitori! Nu cumparati valuta sau bijuterii de la persoane neautorizate! Infractorii actioneaza, de regula, la cativa metri de un birou de schimb valutar sau casa de amanet si ar fi pacat sa cadeti victima datorita unui castig nesemnificativ', recomanda purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.