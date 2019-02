USV ofera consultatii gratuite pentru examenul de bacalaureat

In vederea sustinerii examenului de bacalaureat si a examenului de admitere la facultate, profesori ai Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava ofera consultatii gratuite la Limba si Literatura Romana si la Matematica.

Pentru al patrulea an consecutiv, elevii din judetul Suceava, dar si din judetele invecinate, care doresc sa-si imbunatateasca performantele didactice, pot profita de aceasta oportunitate. Consultatiile sunt concepute sub forma unor module interactive si vor putea fi personalizate in functie de nivelul de pregatire al elevilor participanti.

Pentru inscriere, este necesara completarea cererii de inscriere, aflata pe site-ul www.usv.ro, la sectiunea "Consultatii bacalaureat", si transmiterea ei in perioada 21 februarie - 7 martie. Orarul consultatiilor va putea fi, de asemenea, accesat pe site-ul USV, inainte de finalizarea perioadei de inscrieri. Alte informatii la nr. de telefon 0230-216147, int. 505.

"In urma cursurilor de pregatire desfasurate in perioada februarie-mai 2018, la care au participat aproape 350 de elevi, peste 90% dintre cursanti au obtinut diploma de bacalauret", au precizat reprezentantii USV Suceava.