Un adolescent din Radauti a ajuns la spital dupa ce o bucata de lemn i-a cazut in cap

Un adolescent de 16 ani, din municipiul Radauti, a ajuns la spital dupa ce o bucata de lemn i-a cazut in cap. Incidentul s-a petrecut sambata dupa amiaza. In momentul in care baiatul a iesit din casa, din acoperis s-a desprins o bucata de lemn, care in cadere l-a lovit pe acesta in zona capului. El a fost transportat de tatal sau la Spitalul Municipal Radauti, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral cu plaga deschisa. Adolescentul a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava, pentru continuarea investigatiilor de specialitate.