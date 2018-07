Un autoturism de teren plin cu tigari de contrabanda a fost gasit abandonat pe un drum forestier, pe raza localitatii Lupcina. Miercuri noapte, un echipaj de la Sectorul Politiei de Frontiera Brodina, a identificat pe un drum forestier de pe raza localitatii Lupcina, un autoturism de teren marca Mitsubishi Shogun, inmatriculat in Anglia, in interiorul caruia s-a observat o cantitate mare de tigari de contrabanda.In autoturismul respectiv politistii de frontiera au gasit 6.300 pachete marca Marble, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de tigari in valoare de 73.710 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, autoturismul de teren in valoare de 4.000 lei a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor, iar in continuare se fac verificari pentru identificarea persoanelor implicate și a documentarii intregii activitati infractionale.