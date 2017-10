Un baiat de 13 ani din Gura Humorului a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut de pe bicicleta, in timp ce facea cascadorii

Copilul a fost transportat la spital. El a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, plagi faciale multiple si comotie cerebrala.

Un baiat in varsta de 13 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut de pe bicicleta, in timp ce facea cascadorii. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe o strada din Gura Humorului. Baiatul facea acrobatii cu o bicicleta, in timp ce un prieten il filma cu telefonul mobil. La un moment dat, cand acesta a sarit peste treptele de beton destinate pietonilor, la o diferenta de nivel de peste un metru, furca bicicletei s-a rupt. Copilul a cazut pe partea carosabila, lovindu-se la cap. Acesta a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, plagi faciale multiple si comotie cerebrala. Baiatul a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava.