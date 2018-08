Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, la Campulung Moldovenesc

Un barbat de 56 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a rasturnat cu tractorul. Vineri, acesta a mers cu un tractor prevazut cu grebla mecanica pentru a aduna fan de pe un teren, in zona Valea Caselor, din municipiul Campulung Moldovenesc. La coborarea de pe teren, barbatul a pierdut controlul vehiculului si s-a rasturnat cu acesta pe o distanta de aproximativ 15 metri, oprindu-se pe un alt teren. La fata locului a ajuns un echipaj medical care a preluat victima si a transportat-o la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. In unitatea medicala aceasta a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, plagi frontale si plaga pirmamida nazala. Barbatul a ramas internat in spital.