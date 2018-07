Un barbat de 91 de ani din Gura Humorului a ajuns la spital dupa ce a fost acrosat de o masina

Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Un barbat in varsta de 91 de ani, din orasul Gura Humorului, a ajuns la spital dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Miercuri, in jurul orei 11.00, in timp ce manevra autoturismul cu spatele pentru a-l parca in parcarea centrala din orasul Gura Humorului, un barbat de 39 de ani din comuna Berchisesti, nu s-a asigurat corespunzator si a acrosat batranul, care se deplasa neregulamentar printre masini. Din accident, a rezultat ranirea pietonului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Coonducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.