Un barbat din Arbore a fost gasit mort in casa

Un barbat de 66 de ani, din comuna Arbore, a fost gasit mort in casa. Cumnatul acestuia a sunat miercuri la politie si a anuntat ca nu mai stie nimic despre barbat din data de 18 noiembrie. La fata locului s-au deplasat oamenii legii care au gasit usa de la locuinta acestuia, incuiata pe dinauntru. Oamenii legii au fortat intrarea in casa, iar in interiorul imobilului, intr-o camera, pe podea cu fata in jos a fost gasit proprietarul, decedat. Din declaratiile apropiatilor, acesta locuia singur si nu a mai fost vazut iesind din curte din data de 18 noiembrie. In urma verificarii sumare a cadavrului, nu au fost constatate urme de violenta pe corp. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.