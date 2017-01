Un barbat din Dorna Arini a ajuns la spital in soc hipotermic

Barbatul a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava.

Un barbat de 66 de ani, din satul Ortoaia, comuna Dorna Arini, a ajuns la spital in soc hipotermic. Acesta locuieste singur intr-un imobil pe raza comunei Dorna Arini, iar de la inceputul lunii ianuarie a locuit temporar pe raza municipiului Vatra Dornei, la sora sa. In dimineata zilei de 16 ianuarie barbatul a plecat de la domiciliul acesteia spre comuna Dorna Arini pentru a-si rezolva niste probleme personale. In data de 17 ianuarie o femeie din comuna Dorna Arini, l-a gasit pe barbat cazut in zapada in apropierea locuintei sale, aceasta fiind amplasata izolat fata de alte imobile de pe raza localitatii de domiciliu. Femeia a anuntat rudele barbatului care au sunat la 112. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei unde a fost diagnosticat cu soc hipotermic si coma gradele II si III, dupa care a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Rudele barbatului au povestit ca acesta era cunoscut cu afectiuni cardiace si consuma frecvent bauturi alcoolice.