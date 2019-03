Un barbat din Moldovita a fost retinut, dupa ce a fost prins la volan mort de beat si fara permis

Politistii din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama au oprit pentru control, duminica noaptea, pe DC Demacusa, pe raza comunei Moldovita, un autoturism care se deplasa pe pe directia de deplasare sat Moldovita - sat Demacusa. La volan a fost identificat un barbat de 34 de ani, din comuna Moldovita. Din verificari a rezultat faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie. El a fost testat cu aparatul alcooltest rezultand o alcoolemie de 1.19 mg/l alcool pur in aerul expirat dupa care i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei din sange.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privire la savarsirea infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".

S-a dispus retinerea acestuia pe o perioada de 24 de ore, fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand a fi prezentat Parchetului de pe lânga Judecatoria Campulung Moldovenesc in vederea luarii unei masuri preventive.