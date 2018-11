Un barbat din Siret si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc

Un barbat de 58 de ani, din orasul Siret, si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc. Acesta a mers miercuri seara in vizita la cuscra sa. In momentul in care a parasit apartamentul femeii, barbatul s-a apropiat de balustrada, s-a dezechilibrat si a cazut de la etaj.

La fata locului au ajuns politistii si un echipaj SMURD. Dupa ce a primit ingrijiri medicale la fata locului barbatul a fost transportat la UPU Suceava. Din nefericire, acesta a decedat cateva ore mai tarziu in unitatea medicala.

Apropiatii barbatului sustin ca acesta ar fi consumat bauturi alcoolice inainte de a se deplasa la domiciliul cuscrei sale. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei.