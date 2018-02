Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional, iar materialul lemnos a fost confiscat si predat in custodie personalului silvic.

Un barbat din Vatra Moldovitei a fost prins de politisti in timp ce transporta material lemnos pentru care nu detinea documente legale.Marti dimineata, in jurul orei 09.00, un echipaj din cadrul Biroului de Combaterea a Delictelor Silvice Suceava, a oprit pentru control pe raza localitatii Marginea, autoutilitara condusa de un barbat de 40 de ani din comuna Vatra Moldovitei, care transporta material lemnos. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca barbatul nu detine documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii au stabilit faptul ca acesta transporta ilegal cantitatea de 1,65 m.c. lemn de foc de esenta raÅŸinoase si foioase.Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos in valoare de 187 lei, a fost confiscat si predat in custodie personalului silvic.