Un barbat din Vatra Moldovitei s-a ales cu dosar penal pentru ca nu a depus armele la armurier. Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Suceava, au identificat un barbat de 59 de ani, din comuna Vatra Moldovitei, care nu s-a conformat obligatiei de a depune armele la un armurier autorizat, intrucat, in anul 2017, i s-a anulat dreptul de detinere, port si folosire de arme si munitii.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor" si s-a dispus indisponibilizarea celor patru arme detinute de barbatul de 59 de ani.