Un barbat din Vicovu de Sus a murit dupa ce s-a izbit cu mopedul intr-un copac si in stalpul unei porti. Luni, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea mopedul pe strada Mihai Eminescu, din orasul Vicovu de Sus, barbatul de 56 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un arbore ornamental, dupa care, a fost proiectat in stalpul portii de acces al unui imobil din zona. Din accident, a rezultat decesul acestuia. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detinea permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.