Un barbat fara permis a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic. Marti, in jurul orei 18.50, in timp ce actiona pe strada Calea Cernauti din orasul Vicovu de Sus, un echipaj de politie a efectuat semnal regulamentar de oprire unui motoscuter fara numar de inregistrare, insa conducatorul acestuia, un localnic de 33 de ani, nu s-a conformat continuandu-si deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea cu autospeciala de politie. La un moment dat, barbatul a abandonat motoscuterul si a fugit, fiind urmarit si imobilizat de politisti.In urma verificarilor efectuate politistii au constatat faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar motoscuterul nu este inregistrat sau inmatriculat. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, ce va fi solutionat procedural.