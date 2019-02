Un individ a amenintat cu moartea un politist in timpul unei perchezitii. I-a spus ca

Acesta a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de ultraj.

Un individ a amenintat cu moartea un politist din Vama, in timpul unei perchezitii. Acesta i-a spus omului legii ca "il va omori, il va urmari, ii va manca ficatii, ii va scoate inima, il va arunca de la balcon". Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc, au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Potrivit anchetatorilor, in dimineata zilei de 21 decembrie 2018, in jurul orei 07:00, pe timpul desfasurarii activitatii de perchezitie, la locuinta unde individul domiciliaza fara forme legale, acesta din urma i-a adus amenintari cu acte de violenta unui politist, aflat in timpul exercitarii atriburiilor de serviciu, respectiv i-a spus ca "il va omori. il va urmari, ii va manca ficatii. ii va scoate inima, il va arunca de la balcon", amenintari de natura sa ii creeze acestuia din urma o stare de temere.