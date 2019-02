Un sofer a lovit o adolescenta cu masina si a parasit locul accidentului

Barbatul i-a spus minorei sa nu anunte Politia.

Un barbat de 54 de ani, din orasul Cajvana, a lovit o adolescenta cu masina si a parasit locul faptei. Accidentul a avut loc pe DJ 178 D, din orasul Cajvana, duminica noapte. Soferul, in timp ce conducea autoturismul marca VW Golf, a surprins si accidentat pe minora de 15 ani, localnica, ce se deplasa in calitate de pieton pe marginea drumului, in aceeasi directie cu autoturismul.

Dupa producerea accidentului, conducatorul autoturismului a oprit si a stat de vorba cu victima, spunandu-i sa nu anunte Politia pentru a nu-i face probleme, dupa care si-a continuat deplasarea catre casa.

Cu ocazia cercetarilor, politistii s-au deplasat la domiciliul barbatului, unde au gasit autoturismul implicat in accident parcat in curte, prezentand o usoara infundare a aripii dreapta fata.

Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei".