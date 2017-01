Un sofer beat a fost saltat de mascati dupa ce s-a certat cu politistii in trafic, la Adancata

Individul a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul IPJ Suceava.

Un sofer beat a fost saltat de mascati dupa ce s-a certat cu politistii in trafic. Miercuri, ora 21.20, un echipaj din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Adancata in cooperare cu luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava au identificat pe DJ 208T, pe raza satului Fetesti din comuna Adancata, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un localnic de 38 de ani, care se afla singur in autoturism, emana halena alcoolica si se afla intr-o stare vadita de ebrietate. Politistii i-au solicitat conducatorului auto sa opreasca autoturismul si sa scoata cheile din contact, insa acesta a refuzat, avand o atitudinea recalcitranta, motiv pentru care, luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava au procedat la scoaterea acestuia din autoturism si incatusarea lui. Intrucat in urma testarii de mai multe ori cu aparatul etilotest a barbatului, rezultatul a fost "Eroare", acesta a fost condus la spital in vederea recoltarii de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei, insa, a refuzat prelevarea probelor. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice". Barbatul de 38 de ani fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, joi sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava cu propunere de luare a unei masuri privative de libertate.