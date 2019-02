Un sofer din Ipotesti s-a oprit cu masina intr-un copac dupa ce a explodat unul din cauciucurile vehiculului

Un barbat de 55 de ani, din comuna Ipotesti, s-a izbit cu masina de un copac, dupa ce a explodat unul din cauciucurile vehiculului. Accidentul a avut loc, duminica dimineata, pe strada Parcului din municipiul Suceava. Barbatul, in timp ce conducea autoturismul marca Ford Focus, avand directia de deplasare dinspre municipiul Suceava spre satul Lisaura, in momentul in care a ajuns in dreptul portii cimitirului Pacea, i-a explodat un cauciuc de la roata dreapta fata. Acesta a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un arbore.

La fata locului, imediat dupa accident, a ajuns o patrula din cadrul Politiei Locale Suceava, care a sesizat ofiterul de serviciu din cadrul Politiei Municipiului Suceava.

In urma impactului soferul nu a fost ranit. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".