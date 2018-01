Un tanar a ajuns la spital dupa ce fost batut in curtea unei discoteci, la Moldovita

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de lovirea sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase.

Un tanar a ajuns la spital dupa ce fost batut in curtea unei discoteci. Agresiunea a avut loc in comuna Moldovita, in noapte de luni spre marti. La fata locului au ajuns politistii si un echipaj medical. In fata discotecii a fost identificat un tanar de 28 de ani, pe nume R.A.S, din comuna Moldovita, care era cazut la pamant si prezenta mai multe leziuni la nivelul capului. In urma investigatiilor efectuate a rezultat faptul ca tanarul de 28 de ani impreuna A.L. au avut un conflict spontan cu F.D.C. de 23 de ani pe terasa discotecii, iar acesta din urma a plecat acasa impreuna cu M.P.O. de 18 ani si F.M. de unde au revenit in scurt timp in curtea discotecii avand asupra lor obiecte contondente. F.D.C. a incercat sa-l loveasca cu o bata pe A.L., in conflict intervenind R.A.S. Acesta din urma a fost lovit in zona capului de catre F.M., de asemenea fiind lovit si de catre F.D.C. cu bata. Ulterior agresorii au plecat de la fata locului. Victima a fost transportata la spital. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de "lovirea sau alte violente", "tulburarea ordinii si linistii publice" si "portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase".