Un tanar de 28 de ani a murit inecat in raul Suceava FOTO

Un tanar de 28 de ani a murit inecat in raul Suceava, pe raza municipiului Suceava. Tragedia s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 16.00. Potrivit pompierilor, tanarul se afla la scaldat si a intrat in rau in aval de Bazar si nu a mai iesit. La fata locului au intervenit echipaje de la Detasamentul de Pompieri Suceava cu barca pneumatica si scafandri dar si un echipaj SMURD TIM. Tanarul a fost gasit si predat echipajului SMURD, care a inceput manevrele de resuscitare. Din nefericire, a fost declarat decesul acestuia, in ciuda eforturilor medicilor.