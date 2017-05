Un tanar din Siret si un barbat din Vicovu de Sus au fost depistati in trafic conducand autoturisme neinmatriculate sau fara permis

Depistati in trafic conducand autoturisme neinmatriculate sau fara permis. Luni, in jurul orei 18.30, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe strada Nicolae Balcescu din municipiul Suceava, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 23 de ani din orasul Siret. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural. Luni, in jurul orei 22.45, o patrula din cadrul Politiei municipiului Radauti a oprit pentru control pe raza municipiului, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un barbat de 37 de ani din orasul Vicovu de Sus. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere suspendat in perioada 09 mai - 06 august 2017 pentru abateri la regimul de viteza. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural.