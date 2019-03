Un tanar din Valea Moldovei a fost retinut dupa ce a incalcat ordinul de protectie

Un tanar de 27 de ani, din comuna Valea Moldovei, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a incalcat ordinul de protectie, care il obliga sa stea departe de mama sa.

Astfel, vineri dimineata, tanarul, pe numele caruia Judecatoria Gura Humorului a emis in data de 27 februarie un ordin de protectie pe un termen de sase luni, a fost identificat in locuinta unde a locuit pana la emiterea ordinului de protectie, in care locuieste mama sa, prin aceasta incalcand obligatiile de a pastra o distanta de minim 200 metri fata de reclamanta.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunii de "nerespectarea hotararii judecatoresti" si s-a luat masura retinerii pentru 24 ore, a suspectului, masura fiind confirmata de catre procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului. Tanarul a fost introdus in arestul I.P.J Suceava.

In anul 2018, la nivelul judetului Suceava, instantele au emis 108 ordine de protectie. De asemenea, de la inceputul anului, politistii au emis peste 30 de ordine provizorii de protectie.

"De la 28 decembrie 2018, politistii care intervin la cazuri de violenta domestica pot emite, dupa analizarea situatiei pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protectie provizoriu, valabil cinci zile, astfel incat victima nu va mai fi nevoita sa astepte unul incuviintat de judecator. Ordinul de protectie provizoriu se emite de catre politistii care, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata ca exista un risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea unei persoane sa fie pusa in pericol printr-un act de violenta domestica, in scopul diminuarii acestui risc.Fata de agresor, politistul, prin ordinul de protectie provizoriu, poate dispune obligatii sau interdictii, si anume: pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de membrii familiei acesteia, fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate sau, daca este cazul, predarea catre politie a armelor detinute de acesta. Siguranta in familie si prevenirea violentei domestice sunt prioritati ale politistilor suceveni in anul 2019", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava .