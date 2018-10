Un tanar fara permis a intrat cu masina in gardul unei locuinte, apoi a abandonat autoturismul. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 12.00, pe raza localitatii Rasca. Proprietarea locuintei a sunat la 112 si a anuntat evenimentul rutier si faptul ca soferul a fugit. Politistii ajunsi la fata locului au identificat un autoturism marca Opel, fara numere de inmatriculare, intrat in temelia unui gard de beton. Din verificarile efectuate, oamenii legii au stabilit ca autoturismul a fost condus de un tanar de 24 de ani, localnic, care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Tanarul a fost identificat la fata locului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.