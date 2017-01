Un tanar fara permis, oprit in trafic de politisti, s-a dat drept fratele sau pentru a scapa de dosar penal la Marginea

Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "falsul privind identitatea", cauza urmand a fi solutionata procedural de catre Postul de Politie Marginea.

In noaptea de miercuri spre joi, ora 00.24, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, au oprit pentru control autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, care se deplasa pe DJ 209 K, pe raza comunei Marginea, din directia Sucevita spre Volovat. Oamenii legii i-au solicitat conducatorului auto documentele personale si pe cele ale autoturismului, ocazie cu care acesta a prezentat autorizatia de circulatie provizorie si polita RCA, declarand ca nu are asupra lui permisul de conducere si cartea de identitate. In vederea stabilirii identitatii conducatorului auto, i s-a solicitat acestuia sa comunice datele de stare civila. S-a procedat la verificarea datelor in baza de date a Politiei romane, ocazie cu care s-a constatat ca soferul nu corespundea din punct de vedere a fizionomiei cu cea a conducatorului. Tanarul a fost condus la sediul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, in vederea stabilirii identitatii, ocazie cu care s-a constatat ca este un tanar de 26 ani din comuna Marginea, avand permisul de conducere suspendat din data de 12 decembrie. Acesta a declarat ca stia datele de stare civila ale fratelui sau, pe care le-a comunicat politistilor in scopul de a-i induce in eroare si pentru a nu se alege cu dosar penal. Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "falsul privind identitatea", cauza urmand a fi solutionata procedural de catre Postul de Politie Marginea.